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Главная / Политика /

Ушаков: телефонный разговор Путина и Мадьяра не запланирован

Ведомости

Телефонный контакт президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пока не обсуждается. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил «РИА Новости».

По его словам, прямого разговора на данный момент не планируется, хотя взаимодействие между странами продолжается.

«Конечно есть (контакты), у нас работает посольство в Будапеште, у них посольство в Москве. Постоянно контакты проходят», – сказал Ушаков.

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии насчет двусторонних отношений с Москвой и ситуации вокруг Украины. По ее словам, РФ рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и ответственности, возложенной на них гражданами страны. В МИД РФ отметили, что дальнейшая оценка политики Венгрии будет строиться не на декларациях, а на практических действиях венгерской стороны. В тот же день в интервью Le Monde Мадьяр заявлял, что Будапешт намерен продолжать диверсификацию поставок энергоресурсов, но полностью отказаться от российских нефти и газа страна не сможет.

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