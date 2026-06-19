Ушаков: телефонный разговор Путина и Мадьяра не запланирован

4 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии насчет двусторонних отношений с Москвой и ситуации вокруг Украины. По ее словам, РФ рассчитывает, что венгерские власти будут принимать решения, исходя из интересов собственного народа и ответственности, возложенной на них гражданами страны. В МИД РФ отметили, что дальнейшая оценка политики Венгрии будет строиться не на декларациях, а на практических действиях венгерской стороны. В тот же день в интервью Le Monde Мадьяр заявлял, что Будапешт намерен продолжать диверсификацию поставок энергоресурсов, но полностью отказаться от российских нефти и газа страна не сможет.