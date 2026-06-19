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Главная / Политика /

МИД Франции: санкции ООН против Ирана не снимут без одобрения Парижа

Ведомости

Франция не поддержит отмену санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана до тех пор, пока не убедится, что переговоры по иранской ядерной программе отвечают ее требованиям. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает Al Arabia.

Барро отметил, что Ближневосточный регион не сможет обрести стабильность, если американо-иранские переговоры не приведут к решению вопросов, связанных с иранской программой баллистических ракет и поддержкой Тегераном союзных вооруженных группировок. «Нам необходимо радикальное изменение позиции Ирана», – подчеркнул он. Al Arabia пишет, что Франция как постоянный член Совбеза ООН с правом вето может использовать его против Ирана в случае неудовлетворенности переговорами.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.

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Политика / Международные новости

В рамках соглашения США обязались, что действие всех видов санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные, прекратятся по согласованному в рамках итогового соглашения графику.

При этом 19 июня МИД Швейцарии сообщил, что переговоры между США и Ираном отменены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном. Согласно заявлению, логистика переговоров «никогда не была простой или предсказуемой». В Белом доме также отметили, что надеются на скорое начало технических переговоров с Тегераном.

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