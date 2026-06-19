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Собянин сообщил о 25 сбитых БПЛА на подлете к Москве с начала дня

Ведомости

Российские силы ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего в течение дня средства ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА, летевших на территорию Москвы. Первое сообщение столичный мэр опубликовал в 12:11 мск.

Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня подверглись одной из самых масштабных атак с начала налетов дронов ВСУ. Собянин говорил, что за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, на юго-востоке столицы. О попадании мэр написал в 6:13 мск в Telegram. Произошло возгорание.

Москва и область подверглись сильной атаке дронов ВСУ

Политика / Армия и спецслужбы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные принимают меры из-за атак на регионы и Москву. Он отметил высокие показатели работы систем ПВО.

В ночь на 19 июня военные уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

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