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Главная / Политика /

Лавров заявил о необходимости реакции США на действия Киева

Ведомости

Соединенным Штатам следует обратить внимание на действия украинских властей, которые Москва квалифицирует как террористические акты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ отметил, что спецпредставителям США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их предстоящего визита в Москву будет полезно вновь ознакомиться с материалами, которые, как считает российская сторона, свидетельствуют о сущности киевского режима.

18 помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. Ушаков говорил ранее, что визит Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу может состояться уже в ближайшее время. По его словам, такая возможность обсуждалась президентами России и США во время недавнего телефонного разговора.

По данным Politico, в странах ЕС с опасением восприняли сообщения о возможной поездке американских переговорщиков в Россию. Издание писало, что европейские политики опасаются сценария, при котором Вашингтон может захотеть вести переговоры без помощи Европы.

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