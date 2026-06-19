Лавров заявил о необходимости реакции США на действия Киева

18 помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если их поездка в Москву состоится. Ушаков говорил ранее, что визит Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу может состояться уже в ближайшее время. По его словам, такая возможность обсуждалась президентами России и США во время недавнего телефонного разговора.