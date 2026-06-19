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В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ с неточностями

Ведомости

Задания ЕГЭ с ошибками и опечатками должны оцениваться максимальным баллом. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), передает ТАСС.

По словам парламентария, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили неточности в заданиях сразу по нескольким предметам – литературе, русскому языку, биологии, английскому языку и информатике.

Чернышов также предложил рассмотреть возможность начисления дополнительных компенсационных баллов всем сдававшим экзамен, содержавший ошибки.

«Когда ошибается школьник, ему без колебаний снижают баллы. Когда ошибаются составители экзаменационных материалов, это почему-то называют технической неточностью», – отметил вице-спикер.

Он подчеркнул, что требования к качеству экзаменационных материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ, и добавил, что невозможно оценить в баллах потерянное время, стресс и нервное напряжение выпускников из-за подобных ошибок.

В мае 2023 г. Чернышов уже выступал с инициативой разрешить пересдачу ЕГЭ не через год, а летом в год его проведения.

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин сообщил, что более 1700 человек получили 100 баллов. Это на 291 человека больше, чем в прошлом году. При этом почти 2000 участников ЕГЭ получили максимальные 100 баллов по русскому языку.

16 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты первых сданных предметов основного периода ЕГЭ свидетельствуют о небольшом росте средних баллов.

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