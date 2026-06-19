В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ с неточностями
Задания ЕГЭ с ошибками и опечатками должны оцениваться максимальным баллом. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), передает ТАСС.
По словам парламентария, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили неточности в заданиях сразу по нескольким предметам – литературе, русскому языку, биологии, английскому языку и информатике.
Чернышов также предложил рассмотреть возможность начисления дополнительных компенсационных баллов всем сдававшим экзамен, содержавший ошибки.
«Когда ошибается школьник, ему без колебаний снижают баллы. Когда ошибаются составители экзаменационных материалов, это почему-то называют технической неточностью», – отметил вице-спикер.
Он подчеркнул, что требования к качеству экзаменационных материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ, и добавил, что невозможно оценить в баллах потерянное время, стресс и нервное напряжение выпускников из-за подобных ошибок.
В мае 2023 г. Чернышов уже выступал с инициативой разрешить пересдачу ЕГЭ не через год, а летом в год его проведения.
16 июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты первых сданных предметов основного периода ЕГЭ свидетельствуют о небольшом росте средних баллов.