В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ с неточностями

17 июня руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по литературе Сергей Зинин сообщил, что более 1700 человек получили 100 баллов. Это на 291 человека больше, чем в прошлом году. При этом почти 2000 участников ЕГЭ получили максимальные 100 баллов по русскому языку.