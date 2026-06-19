МИД РФ отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

МИД РФ отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего ВостокаРешение принято после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
МИД России больше не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций воздержаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, сообщило ведомство на сайте.
В Москве рассчитывают, что Вашингтон и Тегеран будут добросовестно выполнять договоренности. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки в зоне Персидского залива, а также поможет развитию туристических связей и деловых контактов, отметили в министерстве.
В ведомстве выразили надежду, что россияне проявят бдительность и будут внимательно следить за сообщениями МИДа, а также консульских и дипломатических представительств в случае, если за рубежом появятся новые угрозы в сфере безопасности.
17 июня CNN сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании. Он включает 14 пунктов, в том числе договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана. В документе также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
Ночью 18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран». Стороны подписали документ в электронном формате.