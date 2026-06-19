МИД РФ отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

В Москве рассчитывают, что Вашингтон и Тегеран будут добросовестно выполнять договоренности. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки в зоне Персидского залива, а также поможет развитию туристических связей и деловых контактов, отметили в министерстве.