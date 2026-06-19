Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT42,66+0,16%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,23-0,78%RGBITR776,75-0,73%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

Решение принято после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном
Ведомости

МИД России больше не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций воздержаться от поездок в страны Персидского залива в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, сообщило ведомство на сайте.

В Москве рассчитывают, что Вашингтон и Тегеран будут добросовестно выполнять договоренности. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации обстановки в зоне Персидского залива, а также поможет развитию туристических связей и деловых контактов, отметили в министерстве.

В ведомстве выразили надежду, что россияне проявят бдительность и будут внимательно следить за сообщениями МИДа, а также консульских и дипломатических представительств в случае, если за рубежом появятся новые угрозы в сфере безопасности.

Будет ли работать американо-иранский меморандум

Политика / Международные новости

17 июня CNN сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании. Он включает 14 пунктов, в том числе договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана. В документе также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.

Ночью 18 июня Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании «Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран». Стороны подписали документ в электронном формате.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь