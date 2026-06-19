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За шесть часов над регионами России сбили 50 украинских БПЛА

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями российских регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 14:00 до 20:00 мск. Беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и Черным морем.

19 июня Минобороны РФ сообщало об уничтожении за шесть часов (с 8:00 до 14:00 мск) 216 украинских БПЛА над 11 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Общее количество сбитых за день беспилотников на подлете к Москве достигло 35.

18 июня над Россией было сбито почти 1000 украинских беспилотников.

В ночь на 19 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов, включая Брянскую область. При подлете к столице силы ПВО сбили 76 украинских дронов на ближнем рубеже Москвы.

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