За шесть часов над регионами России сбили 50 украинских БПЛА

19 июня Минобороны РФ сообщало об уничтожении за шесть часов (с 8:00 до 14:00 мск) 216 украинских БПЛА над 11 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Общее количество сбитых за день беспилотников на подлете к Москве достигло 35.