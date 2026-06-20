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Трамп: Европа должна заплатить США за оружие, переданное Украине при Байдене

Ведомости

Европе следовало бы заплатить за оружие, которое США передали Украине при экс-президенте Штатов Джо Байдене, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на базе Эндрюс.

Он подчеркнул, что Байден многое передал Украине бесплатно, так как никто не требовал с европейцев денег.

«Подумайте только, мы предоставили вам самолеты, всевозможное оружие и прочее на сумму $350 млрд», – отметил Трамп.

Президент США неоднократно критиковал своего предшественника. 4 марта Трамп заявил, что Байден «по глупости» бесплатно передал Украине очень много вооружений. При этом он подчеркнул, что его собственная политика отличается. В ноябре 2025 г. Трамп заявил, что Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон все еще вовлечен в программу поставок оружия Украине, финансируемую союзниками по НАТО. По его словам, механизм поддержки под названием PURL, запущенный США и НАТО в августе 2025 г., никак не изменился. 

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