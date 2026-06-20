Трамп: Европа должна заплатить США за оружие, переданное Украине при Байдене

Президент США неоднократно критиковал своего предшественника. 4 марта Трамп заявил, что Байден «по глупости» бесплатно передал Украине очень много вооружений. При этом он подчеркнул, что его собственная политика отличается. В ноябре 2025 г. Трамп заявил, что Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.