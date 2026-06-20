Медведев: правил в отношении Киева больше нет и быть не может

Медведев: правил в отношении Киева больше нет и быть не можетЗампред Совета безопасности РФ связал это с растущей интенсивностью ударов ВСУ по российским городам
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на массированные удары беспилотников по российским городам пришло время объявить, что никаких правил в отношении Киева больше нет и быть не может. Соответствующее заявление он опубликовал в своем канале в Max.
При этом политик подчеркнул, что за гранью допустимого для России остается только одно – умышленное, заведомо намеренное уничтожение гражданских лиц.
«Остальное вполне допустимо», – отметил зампред Совбеза.
Медведев также заявил о неактуальности Гаагских конвенций о законах и обычаях войны. «Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны», – пояснил он.
Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня претерпели одну из крупнейших с начала налетов дронов ВСУ атаку. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на юго-востоке столицы. За время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Подмосковье в основном под удар попали прилегающие к юго-востоку Москвы районы, ранены 17 человек. Минобороны сообщило, что всего было сбито 992 украинских беспилотника (включая прифронтовую зону).
Минувшей ночью силы ПВО сбили 187 украинских дронов.