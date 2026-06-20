Медведев: правил в отношении Киева больше нет и быть не может

Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня претерпели одну из крупнейших с начала налетов дронов ВСУ атаку. В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на юго-востоке столицы. За время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В Подмосковье в основном под удар попали прилегающие к юго-востоку Москвы районы, ранены 17 человек. Минобороны сообщило, что всего было сбито 992 украинских беспилотника (включая прифронтовую зону).