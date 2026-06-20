Express: угроза Зеленского Минску может еще больше эскалировать конфликт с РФ

Обновленная в ноябре 2025 г. ядерная доктрина России прямо предусматривает, что атака на Белоруссию может быть приравнена к нападению на Россию. В случае критической угрозы суверенитету союзника Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие. Этот подход закреплен в доктрине как один из высших государственных приоритетов.