Express: угроза Зеленского Минску может еще больше эскалировать конфликт с РФ
Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского Александру Лукашенко может значительно расширить текущий конфликт с Россией, пишет Daily Express. Зеленский дал Лукашенко семь дней на демонтаж релейного оборудования на белорусской территории, которое, по утверждению Киева, используется для наведения российских дронов на украинские объекты.
«Я думаю, одной недели ему будет достаточно, чтобы это сделать. Если он этого не сделает, мы сделаем это сами», – заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса в Киеве 19 июня.
Помимо требования убрать ретрансляторы украинский лидер призвал Лукашенко прекратить поставки нефтепродуктов для российской армии.
18 июня Лукашенко заявил о необходимости дальнейшего усиления мер безопасности на южном направлении Белоруссии из-за сохраняющейся крайне напряженной обстановки на границе с Украиной. Президент подчеркнул, что южный рубеж протяженностью около 1500 км остается зоной повышенных рисков.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ультиматум Владимира Зеленского Александру Лукашенко является провокационным шагом, направленным на расширение конфликта. Слуцкий подчеркнул, что угрозы Минску Москва считает угрозами себе из-за членства Белоруссии в Союзном государстве.
Обновленная в ноябре 2025 г. ядерная доктрина России прямо предусматривает, что атака на Белоруссию может быть приравнена к нападению на Россию. В случае критической угрозы суверенитету союзника Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие. Этот подход закреплен в доктрине как один из высших государственных приоритетов.