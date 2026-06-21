Глава минэнерго США сообщил о прохождении более 120 судов через Ормузский пролив

Агентство Fars писало, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов 20 июня в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах. При этом ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив.