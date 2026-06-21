Глава минэнерго США сообщил о прохождении более 120 судов через Ормузский пролив
Через Ормузский пролив за последние два дня прошло более 120 судов, а объемы перевозок нефти и нефтепродуктов остаются на уровне, который наблюдался до начала военного конфликта. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу ABC News.
По словам главы американского энергетического ведомства, два дня назад прошло 55 судов, вчера прошло 67. Всего за двое суток через Ормузский пролив проследовали как минимум 122 судна.
21 июня министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что пошлины за проход судов через Ормузский пролив не будут вводиться в течение ближайших 60 дней. По его словам, в указанный период решение о введении каких-либо тарифов или сборов за транзит через Ормуз приниматься не будет.
Гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после прекращения блокады со стороны США. По данным IRIB, генеральный директор портов и судоходства провинции Хормозган Хоссейн Аббаснежад заявил, что судно вместимостью 6500 контейнеров причалило в 03:00 по местному времени (2:30 мск).
В агентстве уточнили, что груз прибывшего судна включает различные импортные товары. Как отметил Аббаснежад, корабль выгрузит 2980 контейнеров, а до конца недели примет на борт более 3100 контейнеров с экспортной продукцией.
Агентство Fars писало, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов 20 июня в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах. При этом ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив.