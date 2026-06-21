КС Армении рассмотрит иски оппозиции по оспариванию итогов выборов 26 июня

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В них приняли участие почти 59% избирателей, или 1,47 млн человек. 14 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном. За нее проголосовали 726 818 человек, что составляет 49,746% от общего числа голосов.