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КС Армении рассмотрит иски оппозиции по оспариванию итогов выборов 26 июня

Ведомости

Конституционный суд Армении принял к рассмотрению иски об оспаривании результатов парламентских выборов, которые подали семь политических сил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Все заявители оспаривают решение Центральной избирательной комиссии от 14 июня 2026 г. № 259-А об окончательных итогах голосования. Поскольку дела касаются одного вопроса, они объединены в одно производство и будут рассмотрены на заседании суда, которое состоится 26 июня.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В них приняли участие почти 59% избирателей, или 1,47 млн человек. 14 июня Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования. Победу одержала правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном. За нее проголосовали 726 818 человек, что составляет 49,746% от общего числа голосов.

Второе место занял блок «Сильная Армения», получивший поддержку 340 006 избирателей (23,27%). На третьей строчке расположился блок «Армения» с 144 983 голосами (9,92%). Четвертое место досталось партии «Процветающая Армения» с 58 287 голосами (3,9%). Замыкает пятерку лидеров партия «Крылья Единства» с 33 537 голосами (2,29%).

Оппозиционные силы и некоторые наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Сообщалось о воспрепятствовании работе штабов, выносе бюллетеней, вмешательстве провластных сил, а также о задержании представителей оппозиции.

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