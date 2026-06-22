Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,882+0,69%KLVZ2,068-1,71%BISVP10,1-2,13%IMOEX2 373,8-1,93%RTSI1 018,26-1,93%RGBI116,28-1,03%RGBITR771,37-0,91%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Делегация Ирана покинула Швейцарию после переговоров с США

Ведомости

Иранская делегация отправилась в Тегеран из Швейцарии после завершения переговоров с представителями США. Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.

«Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран», – написал он.

По данным иранского министра, переговоры длились около 18 часов. Делегацию Тегерана возглавлял председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

22 июня по итогам переговоров Ирана и США страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление. В нем отмечается, что стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума и решения других вопросов.

Кроме того, Иран и США приняли решение о создании комиссии по урегулированию разногласий между сторонами, Ливаном и посредниками для обеспечения соблюдения условий прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом.

В тот же день Bloomberg сообщил, что поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. Отмечалось, что трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,5 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь