Делегация Ирана покинула Швейцарию после переговоров с США
Иранская делегация отправилась в Тегеран из Швейцарии после завершения переговоров с представителями США. Об этом сообщил в Telegram-канале глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Арагчи.
«Делегация Ирана, возглавляемая председателем парламента Ирана, покинула место проведения переговоров в Швейцарии, направившись в Тегеран», – написал он.
По данным иранского министра, переговоры длились около 18 часов. Делегацию Тегерана возглавлял председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.
22 июня по итогам переговоров Ирана и США страны-посредники Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление. В нем отмечается, что стороны договорились о создании комитета высокого уровня для политического контроля за процессом посредничества. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и руководить рабочими группами по вопросам ядерной программы, санкций, а также группой по мониторингу и разрешению споров для обеспечения эффективного выполнения меморандума и решения других вопросов.
Кроме того, Иран и США приняли решение о создании комиссии по урегулированию разногласий между сторонами, Ливаном и посредниками для обеспечения соблюдения условий прекращения военных действий в Ливане в соответствии с меморандумом.
В тот же день Bloomberg сообщил, что поставки иранской нефти выросли до самого высокого уровня с начала конфликта после снятия американской блокады с Ормузского пролива. Отмечалось, что трейдеры и посредники предлагают спотовые партии иранской легкой нефти с поставкой в июле со скидкой от $2,5 до $5 за барр. по сравнению с эталонной ценой на нефть марки Brent. До заключения сделки иранская нефть продавалась со скидкой около $1 к Brent.