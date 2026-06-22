Минэкономики Армении лишило лицензии казино лидера оппозиции Царукяна

Как сообщил Папоян в своих соцсетях, основанием для лишения лицензии послужили несоответствия, выявленные в ходе проверки в марте 2026 г. В частности, проверяющие обнаружили расхождения между финансовой отчетностью компании и фактическими показаниями счетчиков игровых автоматов. В заявлении министра отмечается, что предоставленные казино данные искажены и содержат ложную информацию.