Минэкономики Армении лишило лицензии казино лидера оппозиции Царукяна
Министр экономики Армении Геворг Папоян подписал приказ об аннулировании лицензии на организацию казино у компании «Онира клаб», принадлежащей лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, сообщает «Sputnik Армения». Речь идет о крупнейшем в республике казино «Шангри Ла», расположенном недалеко от Еревана.
Как сообщил Папоян в своих соцсетях, основанием для лишения лицензии послужили несоответствия, выявленные в ходе проверки в марте 2026 г. В частности, проверяющие обнаружили расхождения между финансовой отчетностью компании и фактическими показаниями счетчиков игровых автоматов. В заявлении министра отмечается, что предоставленные казино данные искажены и содержат ложную информацию.
Приказ вступил в силу немедленно «в целях защиты общественных интересов, а именно интересов потребителей». В соответствии с законодательством Армении решение может быть обжаловано в административном порядке в течение двух месяцев со дня вступления в силу либо в Административном суде республики.
Лицензия на организацию игорного дома была выдана «Онира клаб» министерством финансов Армении 1 января 2014 г. Компания уже лишалась лицензии в 2020 г. – тогда основанием послужила неуплата четверти государственной пошлины за III квартал, однако позднее она восстановила разрешение.
19 июня семь политических объединений Армении подали в Конституционный суд иски с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. В их числе – блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, партия «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и другие оппозиционные силы. 21 июня Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению исков
Блок «Сильная Армения» требует аннулировать решение ЦИК от 14 июня и назначить второй тур голосования, ссылаясь на «массовые и организованные властями нарушения». Победу на выборах одержала правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция заявила о нарушениях в ходе голосования.