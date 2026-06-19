В Армении семь партий оспорили результаты парламентских выборов
Семь политических объединений подали в конституционный суд Армении иски с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.
По словам представителя суда, прием заявлений завершен, всего поступило семь исков.
В числе заявителей оказались блоки «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, партия «Крылья единства» бывшего омбудсмена Армана Татояна, политическая сила «Демократия, закон, дисциплина», основанная блогером Варданом Гукасяном, прозападный «Союз защитников демократии во имя республики», а также партия «Новая сила» экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Победу на них одержала правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. Явка составила почти 59%, а 14 июня Центральная избирательная комиссия официально подтвердила результаты голосования.
После подведения итогов представители оппозиции заявили о нарушениях в ходе выборов и потребовали признать их результаты недействительными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что голосование сопровождалось нарушениями демократических процедур и проходило в условиях давления на оппозиционные силы.
17 июня лидер «Сильной Армении» Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении. По его словам, именно отсутствие координации между различными политическими силами стало одной из причин прежних неудач оппозиции.