В Армении семь партий оспорили результаты парламентских выборов

После подведения итогов представители оппозиции заявили о нарушениях в ходе выборов и потребовали признать их результаты недействительными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что голосование сопровождалось нарушениями демократических процедур и проходило в условиях давления на оппозиционные силы.