Bild: Германия намерена разместить почти 5000 военных у границы Белоруссии

18 июня генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация наблюдает за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи границ Белоруссии и России. По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости. Масадыков отметил, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств действуют радикальнее, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Он сообщил, что отправляется на западную границу Белоруссии для мониторинга ситуации и контакта с погранслужбой республики.