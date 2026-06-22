Bild: Германия намерена разместить почти 5000 военных у границы Белоруссии
Германия планирует существенно увеличить свое военное присутствие в Литве, разместив на постоянной основе почти 5000 военнослужащих вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные бундесвера.
Сейчас в Литве уже находятся около 1800 немецких военнослужащих. Они участвуют в учениях, проводимых неподалеку от белорусской границы.
Как отмечает издание, в бундесвере не исключают возможность принудительного привлечения военнослужащих для укомплектования соединения.
О сроках реализации проекта рассказал генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. По его словам, основной целью остается завершение формирования и полной подготовки бригады на территории Литвы к 2027 г.
18 июня генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что организация наблюдает за действиями Запада, в том числе за учениями НАТО, которые проходят вблизи границ Белоруссии и России. По его словам, у ОДКБ достаточно возможностей предотвращать угрозы и риски при необходимости. Масадыков отметил, что отдельные страны или отдельные руководители западных государств действуют радикальнее, чем радикальные структуры на территории Афганистана. Он сообщил, что отправляется на западную границу Белоруссии для мониторинга ситуации и контакта с погранслужбой республики.
С 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, который находится между Калининградской областью и Белоруссией, проходят международные учения военных сил Литвы, Польши и Франции. Цель – синхронизировать действия сил союзников и усовершенствовать навыки, необходимые для обеспечения «быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка».