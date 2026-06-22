Вэнс: размороженные активы Ирана пойдут на закупку американской сельхозпродукции
Размороженные иранские активы пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в швейцарском Бюргенштоке, передает ТАСС.
«Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка [президента США Дональда] Трампа», – сказал Вэнс.
По его словам, такое решение «прекрасно» как для американского народа, так и для иранского. Кроме того, соглашение с Ираном «внесет свой вклад в региональную архитектуру безопасности», которую создали США, полагает американский вице-президент.
«Мы будем очень усердно работать над тем, чтобы она сохранилась», – подчеркнул Вэнс.
22 июня Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день он заявил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие дни или недели. Также 22 июня Пакистан и Катар обнародовали совместное заявление по итогам переговоров, договорившись о создании комитета высокого уровня для контроля за процессом посредничества.