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Главная / Политика /

Вэнс: размороженные активы Ирана пойдут на закупку американской сельхозпродукции

Ведомости

Размороженные иранские активы пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Ираном в швейцарском Бюргенштоке, передает ТАСС.

«Если иранские активы когда-либо будут разморожены, они пойдут на обогащение американских фермеров и обеспечение иранского народа продовольствием. Это очень хорошая и классическая сделка [президента США Дональда] Трампа», – сказал Вэнс.

По его словам, такое решение «прекрасно» как для американского народа, так и для иранского. Кроме того, соглашение с Ираном «внесет свой вклад в региональную архитектуру безопасности», которую создали США, полагает американский вице-президент.

«Мы будем очень усердно работать над тем, чтобы она сохранилась», – подчеркнул Вэнс.

22 июня Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день он заявил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие дни или недели. Также 22 июня Пакистан и Катар обнародовали совместное заявление по итогам переговоров, договорившись о создании комитета высокого уровня для контроля за процессом посредничества.

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