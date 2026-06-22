Вэнс: размороженные активы Ирана пойдут на закупку американской сельхозпродукции

22 июня Вэнс сообщил о создании системы против эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день он заявил, что технические переговоры США и Ирана возобновятся в ближайшие дни или недели. Также 22 июня Пакистан и Катар обнародовали совместное заявление по итогам переговоров, договорившись о создании комитета высокого уровня для контроля за процессом посредничества.