Лавров: Франция просит о дискретных контактах с РФ втайне от ЕС

«Президент [Франции Эммануэль] Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против РФ. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», – сказал он.