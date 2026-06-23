Лавров: Франция просит о дискретных контактах с РФ втайне от ЕС
Париж не прочь втайне от Брюсселя просить о дискретных контактах с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 12-м посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИДа.
«Президент [Франции Эммануэль] Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против РФ. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», – сказал он.
В феврале дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об определенных контактах с Францией «на рабочем уровне». После этого президент Франции публично предложил европейцам возобновить диалог с Россией.
5 июня Макрон заявил, что диалог с Россией по вопросам безопасности необходим.