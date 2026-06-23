Рябков: России нужно выяснить приверженность США договоренностям Анкориджа
России еще предстоит выяснить приверженность США договоренностям, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Вестям».
«Насколько этому подходу на сегодня привержена администрация [президента США Дональда] Трампа, предстоит уточнить, выяснить, что и будет осуществляться по ходу дальнейших контактов с американскими партнерами», – сказал дипломат.
Как отметил Рябков, при этом пока неизвестно, когда, где и на каком уровне будут осуществляться контакты с американской стороной.
23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. По его словам, на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию европейцы «весьма охотно» взяли на себя «инициативу в походе за стратегическим поражением России».
15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз сообщил, что Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске, и рассчитывает на их практическую реализацию.