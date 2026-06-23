Рябков: России нужно выяснить приверженность США договоренностям Анкориджа

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. По его словам, на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию европейцы «весьма охотно» взяли на себя «инициативу в походе за стратегическим поражением России».