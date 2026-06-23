Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT39,7+1,59%CNY Бирж.10,987-0,02%IMOEX2 326,67+0,36%RTSI993,63+0,36%RGBI115,79-0,11%RGBITR768,43-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: России нужно выяснить приверженность США договоренностям Анкориджа

Ведомости

России еще предстоит выяснить приверженность США договоренностям, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе переговоров на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Вестям».

«Насколько этому подходу на сегодня привержена администрация [президента США Дональда] Трампа, предстоит уточнить, выяснить, что и будет осуществляться по ходу дальнейших контактов с американскими партнерами», – сказал дипломат.

Как отметил Рябков, при этом пока неизвестно, когда, где и на каком уровне будут осуществляться контакты с американской стороной.

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участники саммита G7 во Франции делали все, чтобы консолидировать Запад вокруг продолжения войны на Украине и свести на нет достигнутые ранее договоренности в Анкоридже. По его словам, на фоне посреднических усилий администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию европейцы «весьма охотно» взяли на себя «инициативу в походе за стратегическим поражением России».

15 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в очередной раз сообщил, что Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым на саммите на Аляске, и рассчитывает на их практическую реализацию.

Читайте также:Главные заявления Лаврова о хамстве Зеленского, угрозах Минску и реваншизме ЕС
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её