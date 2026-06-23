Австрийский полковник допустил, что США помогают Украине наносить удары по Крыму

Райснер заявил о возможном участии Вашингтона в поддержке украинских действий. Как отмечает эксперт, активизация атак беспилотников на Крым может быть связана с внешней помощью, а целью подобных действий является усиление давления на Москву. В интервью телеканалу «НТВ» он сравнил нынешнюю тактику с украинским контрнаступлением 2023 г. и заявил: «Но теперь они используют беспилотники – мы наконец-то вступили в XXI век».