Австрийский полковник допустил, что США помогают Украине наносить удары по Крыму
Украина усиливает применение беспилотников для ударов по Крыму, стремясь оказать давление на Россию в логистической, экономической и социальной сферах. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на австрийского полковника и военного эксперта Маркуса Райснера.
Райснер заявил о возможном участии Вашингтона в поддержке украинских действий. Как отмечает эксперт, активизация атак беспилотников на Крым может быть связана с внешней помощью, а целью подобных действий является усиление давления на Москву. В интервью телеканалу «НТВ» он сравнил нынешнюю тактику с украинским контрнаступлением 2023 г. и заявил: «Но теперь они используют беспилотники – мы наконец-то вступили в XXI век».
Райснер также полагает, что одной из возможных целей Украины остается Крымский мост, имеющий важное значение для логистики. Кроме того, по его словам, в военных системах все активнее применяются технологии искусственного интеллекта, в том числе в беспилотниках средней дальности.
23 июня в Крыму произошло крупное отключение электроэнергии из-за технологических нарушений в энергосетях. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина территории полуострова. Авария затронула западные и северные районы региона. В результате перебоев подача электроэнергии была прекращена в Евпатории, Саках, Красноперекопске и Джанкое. Также отключения коснулись Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов. В «Крымэнерго» уточнили, что причиной произошедшего стали технологические нарушения в энергосетевой инфраструктуре.
22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крымские власти работают над минимизацией негативных последствий от украинских атак. Власти также ведут работу по обеспечению населения топливом.
В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На фоне этого на полуострове накануне приостановили продажу топлива для гражданских лиц. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.