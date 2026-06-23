Бортников: Зеленский – террорист, но на Украине больше не с кем разговаривать
Российская сторона учитывает роль президента Украины Владимира Зеленского в принятии решений в стране. Об этом ИС «Вести» заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Зеленский – террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе», – сказал Бортников. По его словам, Россия учитывает решения, принимаемые украинским лидером.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии ведомства заявил, что РФ готова продолжить переговоры по украинскому урегулированию в любой момент с той точки, где они остановились. Он также подчеркнул, что Москва достигнет целей спецоперации, несмотря на «все ухищрения европейских элит и их киевских клиентов». По его словам, необходимо закрепить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Лавров в ходе выступления отметил, что Зеленский настаивает на переговорах, выдвигая «абсолютно нереалистичные и даже хамские условия» не только Москве, но и своим европейским кураторам. Дипломат назвал полной мешаниной постоянные заявления Киева о том, что «Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим».
18 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что между российской и украинской сторонами следует установить прямую линию связи. По его мнению, ЕС не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине.