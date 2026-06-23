Бортников: Зеленский – террорист, но на Украине больше не с кем разговаривать

Лавров в ходе выступления отметил, что Зеленский настаивает на переговорах, выдвигая «абсолютно нереалистичные и даже хамские условия» не только Москве, но и своим европейским кураторам. Дипломат назвал полной мешаниной постоянные заявления Киева о том, что «Россия должна сесть за стол переговоров, мы хотим, но она не хочет, но мы сядем, когда мы захотим».