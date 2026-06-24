Песков: ситуация на фронте ухудшается для Киева
Ситуация для Киева на фронте ухудшается день ото дня и скоро станет необратимой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед журналистами на «Примаковских чтениях».
«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту», – сказал он.
21 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва не рассчитывает на выполнение договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а нацелена на победу и достижение собственных целей. По его словам, западным странам для объективной оценки обстановки необходимо анализировать ситуацию на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед.
Российские средства ПВО за ночь 24 июня перехватили 323 украинских дрона над 20 регионами России и двумя морями. По версии президента РФ Владимира Путина, украинские силы перешли к тактике нанесения ударов по гражданским объектам и инфраструктуре из-за поражения на фронте.