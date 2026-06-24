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Лавров: Россия хочет выяснить позицию США после поездки на саммит G7 в Эвиане

Ведомости

Москва хочет выяснить, изменилась ли позиция США по российско-украинскому конфликту по итогам саммита G7 в Эвиане. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Лавров считает, что «Большая семерка» по-прежнему «застряла» в парадигме сдерживания России и Китая.

После саммита G7 украинская сторона начала наносить массированные удары по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что таким образом Киев оказывает «давление» на Москву для продолжения диалога по завершению конфликта. Американская сторона эти атаки не комментировала, но президент США Дональд Трамп объявил в середине июня, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта.

18 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Россию. При этом даты визита на 23 июня еще не были согласованы.

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