Лавров: Россия хочет выяснить позицию США после поездки на саммит G7 в Эвиане

После саммита G7 украинская сторона начала наносить массированные удары по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что таким образом Киев оказывает «давление» на Москву для продолжения диалога по завершению конфликта. Американская сторона эти атаки не комментировала, но президент США Дональд Трамп объявил в середине июня, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта.