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Трамп запросил $672 млн на вывоз и ликвидацию иранских ядерных материалов

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса $672 млн на вывоз и утилизацию ядерных материалов из Ирана. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным собеседника телеканала, средства планируется направить министерству энергетики США для реализации мероприятий, которые должны лишить Иран возможности разрабатывать или приобретать ядерное оружие.

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«Запрос на финансирование поступил в то время, когда США и Иран ведут переговоры о преобразовании недавнего меморандума о взаимопонимании в более подробное соглашение, регулирующее ядерную программу Ирана и его запасы обогащенного урана», – поясняет издание.

24 июня Трамп, выступая перед журналистами в Конгрессе, заявил, что «Иран соглашается на все, чего я хочу» в ходе продолжающихся контактов между сторонами.

До этого американский лидер раскритиковал принятую сенатом резолюцию об ограничении военных полномочий главы государства в американо-иранском конфликте. По его мнению, этот документ осложнил переговоры с Тегераном и укрепил позиции иранской стороны.

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