Постпред РФ: Россия ждет от Армении решения по участию в ОДКБ

22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения может столкнуться с ограничением своих прав в рамках ОДКБ в случае дальнейшего невыполнения финансовых обязательств перед организацией. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны – участницы организации договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов.