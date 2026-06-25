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Постпред РФ: Россия ждет от Армении решения по участию в ОДКБ

Ведомости

Россия ожидает от Армении официального решения по ее участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – либо остаться, либо выбрать другой вариант. Об этом постоянный представитель РФ при организации Виктор Васильев заявил «РИА Новости».

По его словам, Ереван должен уведомить Москву о своем выборе.

22 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения может столкнуться с ограничением своих прав в рамках ОДКБ в случае дальнейшего невыполнения финансовых обязательств перед организацией. 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ заявил, что страны – участницы организации договорились проработать вопрос о применении к Армении санкций из-за неуплаты членских взносов.

5 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на предвыборных дебатах, что Ереван не намерен возвращаться к полноценному участию в ОДКБ и в будущем может принять решение о выходе из объединения.

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