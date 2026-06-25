Посол Румынии вызван в МИД из-за закрытия генконсульства России в Констанце
Посол Румынии будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с закрытием российского генерального консульства в Констанце. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, российская сторона объявит об ответных мерах на действия Бухареста.
29 мая Reuters, ссылаясь на румынские власти, сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон грата после инцидента с беспилотником в Галаце.
В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.
Тогда же Захарова заявила, что Россия примет ответные меры после решения румынских властей в отношении генконсульства и его представителя.