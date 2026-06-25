Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ABRD117,8-1,51%CNY Бирж.11,013+0,39%IMOEX2 257,71+0,63%RTSI951,17+0,63%RGBI115,2-0,41%RGBITR765,06-0,38%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Румынии вызван в МИД из-за закрытия генконсульства России в Констанце

Ведомости

Посол Румынии будет вызван в Министерство иностранных дел России в связи с закрытием российского генерального консульства в Констанце. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам Захаровой, российская сторона объявит об ответных мерах на действия Бухареста.

29 мая Reuters, ссылаясь на румынские власти, сообщило, что БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Посольство РФ: Румыния воспользовалась инцидентом с БПЛА для эскалации отношений

Политика / Международные отношения

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в румынской Констанце был объявлен персоной нон грата после инцидента с беспилотником в Галаце.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

Тогда же Захарова заявила, что Россия примет ответные меры после решения румынских властей в отношении генконсульства и его представителя.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте