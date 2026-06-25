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Генсек СНГ заявил о нарастании кризиса в системе безопасности Европы

Ведомости

Попытки Запада расширить влияние НАТО на восток, наращивание военной инфраструктуры у границ стран СНГ и демонтаж соглашений в сфере контроля над вооружениями превращают Европу в зону постоянного кризиса. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает «РИА Новости».

Лебедев отметил, что прежняя модель обеспечения безопасности в Евразии постепенно утрачивает свое значение.

24 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News заявил, что альянсу необходимо увеличить объемы производства ВПК и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики. Рютте рассказал, что президент США Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок. По его словам, изменения помогут облегчить возможность совместной работы компаний для наращивания производства. Кроме того, генсек отметил, что американский лидер может встретиться с представителями крупных оборонных компаний США 24 июня.

Три страны НАТО начали военные учения у границы Калининградской области

Политика / Международные новости

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, так как понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы. Российский лидер подчеркнул, что рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против страны, катастрофически снижается.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях «Примаковских чтений» сказал, что Россия отслеживает ход военных учений «Отважный кабан», которые проходят в районе Сувалкского коридора у границ Калининградской области с участием Польши, Литвы и Франции. По словам дипломата, российская сторона при необходимости готова принять меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности.

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