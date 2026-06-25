Вэнс рассказал о договоренности США и Ирана создать канал связи
США и Иран договорились о создании канала связи, чтобы снизить напряженность между странами и урегулировать спорные вопросы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию UnHerd.
«Одной из вещей, которых мы хотели добиться, был канал с иранской стороны для снижения напряженности. И мы этого добились», – сказал он.
Вэнс отметил, что речь идет о механизме контактов между Тегераном и Центральным командованием ВС США. Он добавил, что именно с помощью направления «кого-нибудь из КСИР в Доху» для встречи с представителем CENTCOM страны планируют урегулировать многие спорные вопросы.
24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран соглашается с требованиями Вашингтона в ходе продолжающихся контактов между сторонами. «Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу», – сказал американский лидер. При этом он добавил, что в противном случае США готовы вернуться и «сделать то, что должны».
В тот же день госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что следующий раунд технических консультаций американской и иранской стороны состоится до 30 июня.
Первый раунд переговоров стран после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке состоялся 21–22 июня в Бюргенштоке (Швейцария). Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.