Вэнс рассказал о договоренности США и Ирана создать канал связи

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран соглашается с требованиями Вашингтона в ходе продолжающихся контактов между сторонами. «Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу», – сказал американский лидер. При этом он добавил, что в противном случае США готовы вернуться и «сделать то, что должны».