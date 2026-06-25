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Минкульт Молдавии внес Басту, Гуфа и Моргенштерна в черный список артистов

Ведомости

Министерство культуры Молдавии опубликовало перечень артистов из стран СНГ, чьи концерты и участие в культурных мероприятиях на территории республики не рекомендованы. В список вошли рэперы Василий Вакуленко (Баста), Алексей Долматов (Гуф), Алишер Моргенштерн (считается в России иноагентом), а также певица Клавдия Высокова (Клава Кока).

Документ носит рекомендательный характер и будет обновляться по мере поступления новых запросов от организаторов мероприятий, отмечается в сообщении. В министерстве подчеркнули, что не запрещают проведение культурных мероприятий и не ограничивают международное сотрудничество. Цель меры – предотвратить ситуации, когда концерты или фестивали могут создать «риски для безопасности республики».

Организаторов предупредили: если они решат пригласить артистов из списка или публичных лиц, «поддерживающих вооруженные агрессии», они берут на себя риск «возможных последствий», в том числе ответственность за отказ этим исполнителям во въезде в Молдавию и последующей за этим отмены концертов.

В 2023 г. молдавские власти запустили процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. В феврале 2026 г. минкультуры Молдавии направил циркуляр о необходимости предварительного согласования приглашений иностранных артистов.

18 июня посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что украинские военно-транспортные самолеты регулярно используют молдавский аэродром «Маркулешты», и обратил внимание молдавских властей на несоблюдение нейтрального статуса страны.

15 июня Еврокомиссия сообщила, что все страны Евросоюза единогласно одобрили открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, межправительственный раунд назначен на 22 июня. В тот же день бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад и Украина предпринимали попытки открыть второй фронт против России на приднестровском направлении, однако их удалось предотвратить.

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