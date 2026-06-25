Минкульт Молдавии внес Басту, Гуфа и Моргенштерна в черный список артистов

15 июня Еврокомиссия сообщила, что все страны Евросоюза единогласно одобрили открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, межправительственный раунд назначен на 22 июня. В тот же день бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад и Украина предпринимали попытки открыть второй фронт против России на приднестровском направлении, однако их удалось предотвратить.