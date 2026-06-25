МИД: РФ уже предупреждала США о последствиях помощи Украине
Россия, контактируя с США, не раз предупреждала страну о непредсказуемых последствиях передачи Киеву военной продукции для международной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. Акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Он также говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», которые были достигнуты в 2025 г. в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.
17 июня страны «большой семерки» (G7) договорились увеличить военную поддержку Украины, в том числе поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Государства также выразили готовность рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны.
11 июня Захарова отмечала, что инициативы ряда западных стран по урегулированию конфликта на Украине не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. По ее мнению, они препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире.