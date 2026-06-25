Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KZOS50,1+1,01%CNY Бирж.11,15+1,64%IMOEX2 240,29-0,14%RTSI933,09-1,28%RGBI114,3-1,19%RGBITR759,23-1,14%
Главная / Политика /

МИД: РФ уже предупреждала США о последствиях помощи Украине

Ведомости

Россия, контактируя с США, не раз предупреждала страну о непредсказуемых последствиях передачи Киеву военной продукции для международной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности. Акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Он также говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», которые были достигнуты в 2025 г. в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.

17 июня страны «большой семерки» (G7) договорились увеличить военную поддержку Украины, в том числе поставки средств поражения большой дальности, систем противовоздушной обороны и дополнительных перехватчиков. Государства также выразили готовность рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны.

11 июня Захарова отмечала, что инициативы ряда западных стран по урегулированию конфликта на Украине не направлены на создание условий для устойчивого мирного процесса. По ее мнению, они препятствует формированию условий для переговоров о всеобъемлющем, справедливом и долгосрочном мире.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её