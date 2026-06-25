МИД: РФ уже предупреждала США о последствиях помощи Украине

23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не видит переключения Вашингтона на вопросы российско-украинского конфликта. Он также говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», которые были достигнуты в 2025 г. в Анкоридже, и сближается с антироссийской политикой своих европейских союзников.