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Совет ЕС продлил экономические санкции против России до конца июля 2027 года

Ведомости

Совет Евросоюза продлил еще на один год действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в опубликованном заявлении совета.

Согласно документу, ограничительные меры теперь будут действовать до 31 июля 2027 г.

В Совете ЕС напомнили, что санкции затрагивают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Также они предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. В заявлении подчеркивается, что Евросоюз готов при необходимости принять дополнительные ограничительные меры.

Евросоюз расширил санкционный список России и добавил более 80 новых лиц

Политика / Международные отношения

9 июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения могут коснуться энергетики, финансовых услуг, криптовалютных операций, а также впервые затронуть сферу рыбного промысла.

19 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, Болгария выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетический сектор страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

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