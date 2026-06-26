Жену экс-президента Кореи Ким Гон Хи осудили на 7 лет за коррупцию
Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, осудили на семь лет по новому делу о коррупции. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Суд признал виновной бывшую первую леди в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначения на должности и деловые услуги.
В феврале суд в Корее приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению в связи с его попыткой ввести военное положение в 2024 г. Суд установил, что Юн стремился нанести ущерб национальной ассамблее, направив войска на территорию парламента.
22 июня приговор вынесли экс-министру юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ. Его признали виновным в причастности к введению военного положения.