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Главная / Политика /

Жену экс-президента Кореи Ким Гон Хи осудили на 7 лет за коррупцию

Ведомости

Ким Гон Хи, супругу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, осудили на семь лет по новому делу о коррупции. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Суд признал виновной бывшую первую леди в получении дорогостоящих подарков в обмен на назначения на должности и деловые услуги.

В феврале суд в Корее приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению в связи с его попыткой ввести военное положение в 2024 г. Суд установил, что Юн стремился нанести ущерб национальной ассамблее, направив войска на территорию парламента.

22 июня приговор вынесли экс-министру юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ. Его признали виновным в причастности к введению военного положения.

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