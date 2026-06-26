Press TV: Иран и США создали прямой канал связи по Ормузскому проливу

25 июня США и страны Персидского залива по итогам министерской встречи в Манаме заявили, что не намерены вводить пошлины за проход через Ормузский пролив. 24 июня президент США Дональд Трамп также заявил, что Иран не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом он предупредил, что Вашингтон может прекратить переговоры с Тегераном, если эти заверения окажутся недостоверными.