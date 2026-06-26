Press TV: Иран и США создали прямой канал связи по Ормузскому проливу
Иран и США создали прямой канал связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
По данным собеседника издания, новая линия связи предназначена для оперативного взаимодействия сторон и предотвращения инцидентов, которые могут привести к эскалации. Как утверждает Press TV, канал также будет использоваться для реализации положений меморандума, касающихся судоходства через пролив.
При этом, по данным источника, Иран подчеркнул, что в соответствии с достигнутыми договоренностями проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться по маршрутам, определенным исламской республикой.
25 июня США и страны Персидского залива по итогам министерской встречи в Манаме заявили, что не намерены вводить пошлины за проход через Ормузский пролив. 24 июня президент США Дональд Трамп также заявил, что Иран не взимает никаких сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом он предупредил, что Вашингтон может прекратить переговоры с Тегераном, если эти заверения окажутся недостоверными.