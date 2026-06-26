Израиль и Ливан могут подписать рамочное соглашение в Вашингтоне
Израиль и Ливан могут подписать рамочное соглашение в Вашингтоне в пятницу, 26 июня. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
Подробности соглашения собеседники агентства не привели.
22 июня телеканал CNN сообщил, что Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана. Предполагается вывод подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию», которая обозначает зоны контроля по условиям соглашения о прекращении огня от 17 апреля. Позже The New York Times сообщила, что Израиль ограничил действия войск в Ливане режимом самообороны.
Конфликт Израиля и Ливана препятствует переговорам Вашингтона и Тегерана. В частности, на фоне израильских ударов по Ливану иранская сторона вновь закрывала проход через Ормузский пролив и откладывала встречу с США.