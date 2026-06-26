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Израиль и Ливан могут подписать рамочное соглашение в Вашингтоне

Ведомости

Израиль и Ливан могут подписать рамочное соглашение в Вашингтоне в пятницу, 26 июня. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Подробности соглашения собеседники агентства не привели.

22 июня телеканал CNN сообщил, что Израиль готов частично вывести войска с юга Ливана. Предполагается вывод подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию», которая обозначает зоны контроля по условиям соглашения о прекращении огня от 17 апреля. Позже The New York Times сообщила, что Израиль ограничил действия войск в Ливане режимом самообороны.

Конфликт Израиля и Ливана препятствует переговорам Вашингтона и Тегерана. В частности, на фоне израильских ударов по Ливану иранская сторона вновь закрывала проход через Ормузский пролив и откладывала встречу с США.

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