NYT: Израиль ограничил действия войск в Ливане режимом самообороны
Израильское военное командование распорядилось ограничить применение силы на территории Ливана, предписав подразделениям избегать наступательных операций и действовать исключительно в рамках самообороны либо по специальному разрешению высшего руководства. Об этом сообщает газета The New York Times.
Как отмечает газета, стороны уже второй день подряд соблюдают достигнутые договоренности, несмотря на сохраняющуюся напряженность в приграничных районах.
22 июня CNN со ссылкой на израильский источник сообщал, что власти Израиля рассматривают возможность частичного вывода своих подразделений с юга Ливана. Иерусалим готов продемонстрировать жест доброй воли в преддверии трехдневных переговоров в Вашингтоне. Предполагается вывод подразделений ЦАХАЛ за «желтую линию», которая обозначает зоны контроля по условиям соглашения о прекращении огня от 17 апреля.
Однако в воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац совместно с Биньямином Нетаньяху выступил с заявлением о сохранении контроля над югом Ливана по соображениям безопасности. Власти отказались оставлять Замок Бофор, который израильтяне захватили 31 мая.
Контакты Ливана и Израиля в Вашингтоне идут параллельно с переговорами между США и Ираном в Швейцарии, где посредниками выступают Катар и Пакистан. Тегеран связывает урегулирование ливанского вопроса с мирным соглашением. Меморандум из 14 пунктов о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июня. Сейчас стороны обсуждают структуру 60-дневного переходного периода и создание специальной «группы по урегулированию конфликтов».
19 июня планировались прямые переговоры между США и Ираном. Параллельно Израиль нанес массированные удары по территории Ливана. Американская сторона отказалась от поездки в Швейцарию, обвинив Иран в срыве переговорного процесса. CNN и Financial Times сообщали, что переговоры отложили именно из-за ситуации в Ливане. Более того, Иран потребовал у США гарантий прекращения столкновений на ливанской территории как условия возобновления переговоров.