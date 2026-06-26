В парламенте Грузии произошла драка после выступления оппозиционного депутата

Шарашидзе заявил, что Кобахидзе «не заслуживает даже членства в правящей партии «Грузинская мечта», и, по его мнению, с этим согласны некоторые представители самой партии. Словесная перепалка переросла в драку.



В октябре 2025 г. в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Восемь оппозиционных сил бойкотировали их, исключением стала партия «Гахария – За Грузию». В день голосования в Тбилиси прошли акции протеста, пострадали 14 полицейских. Премьер Кобахидзе тогда возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.