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В парламенте Грузии произошла драка после выступления оппозиционного депутата

Ведомости

В парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами, сообщает «РИА Новости». Конфликт возник после того, как оппозиционер Георгий Шарашидзе («Гахария – За Грузию») резко раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе во время его отчета перед парламентом.

Шарашидзе заявил, что Кобахидзе «не заслуживает даже членства в правящей партии «Грузинская мечта», и, по его мнению, с этим согласны некоторые представители самой партии. Словесная перепалка переросла в драку.

В октябре 2025 г. в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Восемь оппозиционных сил бойкотировали их, исключением стала партия «Гахария – За Грузию». В день голосования в Тбилиси прошли акции протеста, пострадали 14 полицейских. Премьер Кобахидзе тогда возложил ответственность за беспорядки на посла ЕС в Тбилиси Павла Герчинского.

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