США нанесли удар по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе

В командовании подчеркнули, что американские силы продолжат обеспечивать безопасное прохождение коммерческих судов через пролив и остаются в состоянии готовности для соблюдения всех аспектов соглашения с Ираном.



Конфликт между США и Ираном в районе Ормузского пролива обострился в начале июня 2026 г. 9 июня иранские силы сбили американский вертолет AH-64 Apache во время патрулирования, после чего США нанесли серию ударов по иранским объектам. 10 июня Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.