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США нанесли удар по Ирану после атаки на судно в Ормузском проливе

Ведомости

Военные США нанесли удары по объектам в Иране в ответ на атаку беспилотника на коммерческое судно в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Американские самолеты поразили иранские радиолокационные станции и склады ракет и беспилотников. Удары стали ответом на инцидент, произошедший 25 июня, когда иранский беспилотник атаковал сингапурское грузовое судно M/V Ever Lovely, следовавшее под флагом Сингапура.

«Неоправданная агрессия против коммерческого судоходства со стороны иранских сил явно нарушила режим прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана подорвало свободу судоходства в то время, когда коммерческие потоки все чаще проходят через этот жизненно важный международный торговый коридор», – говорится в заявлении CENTCOM.

В командовании подчеркнули, что американские силы продолжат обеспечивать безопасное прохождение коммерческих судов через пролив и остаются в состоянии готовности для соблюдения всех аспектов соглашения с Ираном.

Конфликт между США и Ираном в районе Ормузского пролива обострился в начале июня 2026 г. 9 июня иранские силы сбили американский вертолет AH-64 Apache во время патрулирования, после чего США нанесли серию ударов по иранским объектам. 10 июня Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

25 июня иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран не взимает сборов с судов, проходящих через пролив, и предупреждал, что переговоры могут быть прекращены, если эти заверения окажутся недостоверными.

26 июня Трамп обвинил Иран в атаках судов, проходящих по Ормузскому проливу и назвал это безрассудным нарушением соглашения о прекращении огня.

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