В Сербии с марта 2027 года введут обязательную военную службу по призыву
Обязательная военная служба по призыву в Сербии начнется с марта 2027 г. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время осмотра вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом, передает «РИА Новости».
По его словам, перед службой пройдут бюрократические процедуры, а в марте начнется прохождение очень краткой обязательной военной службы. Вучич отметил, служба по призыву «принесет пользу всем мужчинам и многим девушкам», а также будет способствовать воспитанию ответственности, серьезности и формированию иных взглядов на жизнь.
27 июня президент Сербии в ходе своей речи на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде заявил, что занимает свой пост последние дни. 25 мая Вучич также сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.
11 июня он заявил, что рассматривает возможность после отставки выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны.