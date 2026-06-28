В Сербии с марта 2027 года введут обязательную военную службу по призыву

27 июня президент Сербии в ходе своей речи на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде заявил, что занимает свой пост последние дни. 25 мая Вучич также сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.