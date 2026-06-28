В Индии назвали Путина ключевой фигурой саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин станет одним из ключевых участников саммита БРИКС, который пройдет в Индии в сентябре. Об этом заявила ТАСС президент Международного форума стран БРИКС, индийский общественный деятель Пурнима Ананд.
Она отметила, что предстоящий саммит в Индии приобретает особое значение на фоне эскалации вокруг Ирана. По ее словам, объединение способно сыграть важную роль в урегулировании, а ключевой фигурой встречи станет Путин, который пользуется большой популярностью в Индии. Ананд напомнила, что визит российского лидера в Индию в декабре 2025 г. положил начало новой модели сотрудничества объемом $100 млрд. Индийцы с нетерпением ждут его возвращения для расширения партнерства.
Ананд назвала Путина сильнейшим президентом в мире, изменившим экономику и поддерживающим сотрудничество на глобальном Юге.
27 мая член верхней палаты индийского парламента Митхилеш Кумар заявил, что Индия не планирует останавливать импорт вооружений из России. Секретарь министерства нефти Индии Суджата Шарма 18 мая сообщил, что Индия закупает российскую нефть вне зависимости от наличия или отсутствия санкционных послаблений со стороны США.