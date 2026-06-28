В Индии назвали Путина ключевой фигурой саммита БРИКС

Она отметила, что предстоящий саммит в Индии приобретает особое значение на фоне эскалации вокруг Ирана. По ее словам, объединение способно сыграть важную роль в урегулировании, а ключевой фигурой встречи станет Путин, который пользуется большой популярностью в Индии. Ананд напомнила, что визит российского лидера в Индию в декабре 2025 г. положил начало новой модели сотрудничества объемом $100 млрд. Индийцы с нетерпением ждут его возвращения для расширения партнерства.