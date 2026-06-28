Участники съезда ЕР назвали кандидатов в федеральную часть списка на выборы
В федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму может войти министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на участников съезда партии.
Среди возможных кандидатов также называются мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, глава «Юнармии» Владислав Головин и журналист Евгений Поддубный. Таких кандидатов показали на совместном заседании высшего и генерального советов партии перед началом съезда, сказали несколько его участников.
По данным собеседников издания, перед началом съезда также обсуждались социологические показатели ряда других кандидатов, включая высокопоставленных представителей. После заседания высшего и генерального советов съезд должен утвердить партийные списки для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на XXIII съезд партии «Единая Россия», который проходит в Москве. В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.
О том, что Путин может участвовать в съезде «Единой России», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли Путин в качестве «паровоза» возглавить общефедеральную часть списка партии, Песков ответил: «Мне об этом ничего не известно».
11 июня источники «Ведомостей» рассказали, что в общефедеральную часть списка ЕР с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.