Участники съезда ЕР назвали кандидатов в федеральную часть списка на выборы

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на XXIII съезд партии «Единая Россия», который проходит в Москве. В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.