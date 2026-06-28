Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%TGKN0,003+2,56%MGTS1 152-0,69%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%RGBITR758,58+0,95%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Участники съезда ЕР назвали кандидатов в федеральную часть списка на выборы

Елена Мухаметшина
Ксения Наумчик

В федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму может войти министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» со ссылкой на участников съезда партии.

Среди возможных кандидатов также называются мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, глава «Юнармии» Владислав Головин и журналист Евгений Поддубный. Таких кандидатов показали на совместном заседании высшего и генерального советов партии перед началом съезда, сказали несколько его участников.

По данным собеседников издания, перед началом съезда также обсуждались социологические показатели ряда других кандидатов, включая высокопоставленных представителей. После заседания высшего и генерального советов съезд должен утвердить партийные списки для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Путин прибыл на съезд «Единой России» в Москве

Политика / Власть

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на XXIII съезд партии «Единая Россия», который проходит в Москве. В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что выборы в России пройдут в сентябре в установленные сроки. Президент заявил о мерах по обеспечению безопасности на выборах, включая защиту от внешних манипуляций. Он отметил, что выборы важны для стабильности страны в условиях давления Запада, и заверил в готовности России противостоять вызовам. Путин выразил уверенность в сплоченности всех партий и народа.

О том, что Путин может участвовать в съезде «Единой России», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос о том, может ли Путин в качестве «паровоза» возглавить общефедеральную часть списка партии, Песков ответил: «Мне об этом ничего не известно».

11 июня источники «Ведомостей» рассказали, что в общефедеральную часть списка ЕР с большой вероятностью могут войти министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, участница спецоперации фельдшер Людмила Болилая, участник спецоперации Владислав Головин и военкор Евгений Поддубный.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь