The Observer: Стармер планирует возглавить НАТО в 2028 году

По данным издания, Стармер заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря альянса, которая, как ожидается, станет вакантной в 2028 г. Для реализации такого сценария ему, как отмечает The Observer, потребуется сохранить мандат депутата палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра. Кроме того, издание указывает, что ему необходимо будет сохранить поддержку вероятного преемника на посту главы правительства Энди Бернема, поскольку именно Лондон должен будет поддержать его кандидатуру.