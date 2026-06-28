The Observer: Стармер планирует возглавить НАТО в 2028 году
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может претендовать на пост генерального секретаря НАТО после завершения своих полномочий во главе британского правительства. Об этом сообщает газета The Observer со ссылкой на источники.
По данным издания, Стармер заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря альянса, которая, как ожидается, станет вакантной в 2028 г. Для реализации такого сценария ему, как отмечает The Observer, потребуется сохранить мандат депутата палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра. Кроме того, издание указывает, что ему необходимо будет сохранить поддержку вероятного преемника на посту главы правительства Энди Бернема, поскольку именно Лондон должен будет поддержать его кандидатуру.
Сейчас пост генерального секретаря НАТО занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он возглавил альянс в 2024 г., а срок его полномочий рассчитан на четыре года.
22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.
Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание писало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.