Песков объяснил уверенность Путина успехами на фронте

Песков объяснил уверенность Путина успехами на фронтеПредставитель Кремля назвал красноречивой динамику продвижения ВС РФ
Динамика на фронте весьма очевидна, красноречива и придает уверенности, что цели России будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили об эмоциональной тональности заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Песков ответило, что не Кремлю давать такую оценку и обратил внимание на вчерашнее заявление Путина.
«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», – сказал Песков.