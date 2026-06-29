Песков объяснил уверенность Путина успехами на фронте

«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», – сказал Песков.