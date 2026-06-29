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Главная / Политика /

Песков объяснил уверенность Путина успехами на фронте

Представитель Кремля назвал красноречивой динамику продвижения ВС РФ
Ведомости

Динамика на фронте весьма очевидна, красноречива и придает уверенности, что цели России будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили об эмоциональной тональности заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Песков ответило, что не Кремлю давать такую оценку и обратил внимание на вчерашнее заявление Путина.

«Наша позиция по урегулированию хорошо известна. Она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты и так далее. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты», – сказал Песков.

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