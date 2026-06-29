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Оман допустил введение сборов для безопасности в Ормузском проливе

Ведомости

Оман не поддерживает введение пошлин за проход судов через Ормузский пролив, однако не исключает появления сборов за услуги, связанные с обеспечением безопасности судоходства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Бадр аль-Бусаиди.

По словам главы МИД, Маскат намерен сохранить свободное и безопасное судоходство через Ормузский пролив, учитывая его значение для мировой экономики и государств региона, включая Иран.

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Политика / Международные новости

«Маскат не поддерживает какие-либо пошлины за проход судов, отметил аль-Бусаиди, но не исключил возможности создания механизмов, касающихся морских услуг – за безопасность судоходства, подготовку к ЧП, борьбу с загрязнениями», – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на арабскую версию радио Монте-Карло.

28 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что любое вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить обстановку и затормозить процесс открытия маршрута. Он призвал все стороны не вмешиваться в вопросы управления проливом и в меры, принимаемые Ираном для его открытия.

25 июня США и страны Персидского залива в совместном заявлении отвергли возможность введения пошлин за проход через Ормузский пролив. За несколько дней до этого, 21 июня, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар сообщал, что Иран пообещал не вводить такие сборы в течение 60 дней.

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