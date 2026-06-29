США исключили из антироссийских санкций пять компаний и двух граждан Турции
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило из санкционного списка пять турецких компаний и двух граждан Турции, следует из уведомления, опубликованного 29 июня.
Ограничения сняты с компаний Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi, SSGCTM CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi Ve Ticaret, Minyon Kesici Takimlar Makine Sanayi Ve Ticaret, Hidropark Hidrolik Pnomatik San Ve Tic и AYTT CNC Takim Tezgahlari Makine Sanayi Ve Ticaret.
Также из списка исключены граждане Турции Реджеп Четин Айдын и Гюрхан Айдын. Все они ранее фигурировали в санкционном списке с пометкой о мерах, введенных в рамках исполнительного указа 14024, связанного с Россией.
В марте 2026 г. США вывели из-под антироссийских санкций две турецкие компании – Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также организацию из ОАЭ.
В ноябре 2025 г. глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что президент США Дональд Трамп распорядился снять с Анкары санкции CAATSA, введенные после покупки российских ЗРК С-400.