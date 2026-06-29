В ООН сообщили о дефиците средств из-за неполных взносов стран-членов

В мае 2026 г. генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что организация находится на грани банкротства из-за задержки выплат со стороны США и Китая, которые вместе обеспечивают 42% базового финансирования. В рамках реформы UN80 уже удалось сократить бюджет на 2026 г. и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов в более бюджетные регионы.