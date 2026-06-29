В ООН сообщили о дефиците средств из-за неполных взносов стран-членов
Организация Объединенных Наций испытывает острый дефицит наличности: из 193 государств-членов регулярные взносы в бюджет в полном объеме внесли только 117. Об этом на брифинге 29 июня заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По словам Дюжаррика, сложившаяся ситуация характеризуется как «время скудного денежного потока». Представитель ООН поблагодарил Алжир за недавний полный взнос в размере $2,7 млн, который позволил этой стране стать 117-м государством-членом, полностью закрывшим свои обязательства перед регулярным бюджетом.
Согласно уставу ООН, все страны-участницы обязаны ежегодно вносить взносы в регулярный бюджет, который финансирует административную деятельность организации. Задержки и неполные платежи со стороны значительного числа государств привели к серьезным проблемам с ликвидностью, что ставит под угрозу выполнение текущих программ и обязательств ООН.
В мае 2026 г. генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждал, что организация находится на грани банкротства из-за задержки выплат со стороны США и Китая, которые вместе обеспечивают 42% базового финансирования. В рамках реформы UN80 уже удалось сократить бюджет на 2026 г. и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов в более бюджетные регионы.