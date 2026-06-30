Володин простился с Сергеем Ивановым

Иванов в нулевых был вице-премьером и министром обороны. С 2011 по 2016 г. руководил администрацией президента России. Затем он был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел по собственному желанию 4 февраля.