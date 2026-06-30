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Володин простился с Сергеем Ивановым

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Сергеем Ивановым. Об этом сообщило «Дума ТВ».

«Сергей Борисович всю свою жизнь посвятил служению Родине. Он внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал спикер нижней палаты.

30 июня на Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с политиком. Для прощания с Ивановым прибыли президент РФ Владимир Путин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, бывший замглавы АП Дмитрий Козак. Иванова не стало 26 июня, ему было 73 года.

Иванов в нулевых был вице-премьером и министром обороны. С 2011 по 2016 г. руководил администрацией президента России. Затем он был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел по собственному желанию 4 февраля.

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