В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым

Иванов родился в Ленинграде в 1953 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. служил в органах госбезопасности, пройдя путь от оперуполномоченного Первого главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки России.