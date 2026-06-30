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В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым

Ведомости

Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ и экс-руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым началась в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.

С экс-главой администрации Кремля уже простился президент РФ Владимир Путин.

Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. о его смерти сообщала Единая лига ВТБ, почетным президентом которой он был.

В связи с кончиной Иванова Путин выразил соболезнования его родным и близким. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал Иванова патриотом, который доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов.

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Общество

Иванов родился в Ленинграде в 1953 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. служил в органах госбезопасности, пройдя путь от оперуполномоченного Первого главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки России.

В 2001 г. Иванов занял пост министра обороны России. В 2005 г. он был назначен заместителем председателя правительства – министром обороны, в 2007 г. стал первым вице-премьером, а в 2008 г. сохранил пост заместителя председателя правительства.

С 2011 по 2016 г. Иванов руководил администрацией президента России. Затем он был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел по собственному желанию 4 февраля.

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