В Москве проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым
Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ и экс-руководителем администрации президента РФ Сергеем Ивановым началась в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ.
С экс-главой администрации Кремля уже простился президент РФ Владимир Путин.
В связи с кончиной Иванова Путин выразил соболезнования его родным и близким. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал Иванова патриотом, который доказал, что обладает стратегическим мышлением, умением добиваться необходимых результатов.
Иванов родился в Ленинграде в 1953 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1981 по 1998 г. служил в органах госбезопасности, пройдя путь от оперуполномоченного Первого главного управления КГБ СССР до первого заместителя начальника одного из управлений Службы внешней разведки России.
В 2001 г. Иванов занял пост министра обороны России. В 2005 г. он был назначен заместителем председателя правительства – министром обороны, в 2007 г. стал первым вице-премьером, а в 2008 г. сохранил пост заместителя председателя правительства.
С 2011 по 2016 г. Иванов руководил администрацией президента России. Затем он был назначен специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С этой должности он ушел по собственному желанию 4 февраля.