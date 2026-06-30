Российские силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА за день
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели ВСУ были поражены в период с 07:00 до 21:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом, погиб шестимесячный ребенок.