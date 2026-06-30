Российские силы ПВО сбили 121 украинский БПЛА за день

По данным ведомства, воздушные цели ВСУ были поражены в период с 07:00 до 21:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.