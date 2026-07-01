Стармер назвал парламент Великобритании «самым гейским в мире»

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание указывало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.