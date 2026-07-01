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Стармер назвал парламент Великобритании «самым гейским в мире»

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британский парламент является самым «гейским» (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в мире. Соответствующее высказывание глава правительства опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Комментируя состав британского парламента, Стармер подчеркнул, что считает этот факт поводом для гордости.

22 июня Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик. Газета The Guardian писала, что работа Стармера и его ближайшего окружения над черновиками речи об отставке началась 20 июня. Издание указывало, что, вероятнее всего, политик останется на посту до осени, чтобы дать новому лидеру возможность сплотить ряды лейбористов на ежегодной партийной конференции в конце сентября.

28 июня The Observer со ссылкой на источники писала, что Стармер может претендовать на пост генерального секретаря НАТО после завершения своих полномочий во главе британского правительства. По данным издания, Стармер заинтересован в том, чтобы занять должность генерального секретаря альянса, которая, как ожидается, станет вакантной в 2028 г. Для реализации такого сценария ему, как отмечает The Observer, потребуется сохранить мандат депутата палаты общин от Лейбористской партии после ухода с поста премьер-министра.

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