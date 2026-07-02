Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик и предложил противникам «лечиться»

Это не первый сгенерированный ИИ-образ Трампа. 28 июня президент США опубликовал изображение, на котором он представлен в образе гиганта, удерживающего на плечах земной шар. На опубликованном изображении Трамп изображен согнувшимся под тяжестью планеты. Через одно его плечо перекинут американский флаг, а сам он стоит на каменистой поверхности. Визуально композиция отсылает к образу атланта, который держит небесный свод или земной шар. При этом президент США никак не объяснил смысл публикации и не сопроводил ее каким-либо текстом.