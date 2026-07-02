Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик и предложил противникам «лечиться»
Президент США Дональд Трамп разместил созданный с помощью нейросетей видеоролик, в котором выступил в образе врача и представил шуточный «курс лечения» для своих политических оппонентов. В видео речь идет о так называемом TDS – «синдроме помешательства на Трампе». Сгенерированные видео американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.
В начале ролика сгенерированный образ американского президента обращается к зрителям с вопросом: «Вам или вашим знакомым диагностировали TDS? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения».
Далее в видео показаны созданные нейросетью образы известных критиков главы Белого дома, среди которых телеведущая Рози О'Доннелл, актер и стендап-комик Джон Легуизамо, а также голливудские актеры Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс. В частности, ИИ-аватар Де Ниро рассказывает, что из-за «синдрома помешательства на Трампе» столкнулся с серьезными жизненными трудностями.
В завершение ролика Трамп предлагает собственный способ «лечения»: выключить фейковые новости и выпить диетической колы при тревоге.
Это не первый сгенерированный ИИ-образ Трампа. 28 июня президент США опубликовал изображение, на котором он представлен в образе гиганта, удерживающего на плечах земной шар. На опубликованном изображении Трамп изображен согнувшимся под тяжестью планеты. Через одно его плечо перекинут американский флаг, а сам он стоит на каменистой поверхности. Визуально композиция отсылает к образу атланта, который держит небесный свод или земной шар. При этом президент США никак не объяснил смысл публикации и не сопроводил ее каким-либо текстом.
11 января Трамп в соцсети Truth Social сделал репост изображения, сгенерированного нейросетью, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны. Надпись на изображении гласит «Лучшие в мире кубинские сигары».
В апреле из-за ИИ-изображения у Трампа возник конфликт с папой римским Львом XIV. Американский лидер опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа. Это вызвало неприятие действий президента США со стороны части его союзников. Позднее картинка была удалена. Сам президент США отметил, что воспринимал изображение в образе Иисуса Христа как образ врача, помогающего людям. Глава Белого дома на картинке прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.