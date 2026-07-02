Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,462-0,07%VEON-RX52,5-1,69%MGTS1 150-1,88%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,53-0,42%RGBITR749,49-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп опубликовал сгенерированный ИИ ролик и предложил противникам «лечиться»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп разместил созданный с помощью нейросетей видеоролик, в котором выступил в образе врача и представил шуточный «курс лечения» для своих политических оппонентов. В видео речь идет о так называемом TDS – «синдроме помешательства на Трампе». Сгенерированные видео американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social.

В начале ролика сгенерированный образ американского президента обращается к зрителям с вопросом: «Вам или вашим знакомым диагностировали TDS? Симптомы могут быть беспощадны. К счастью, у меня, доктора Трампа, есть план лечения».

Далее в видео показаны созданные нейросетью образы известных критиков главы Белого дома, среди которых телеведущая Рози О'Доннелл, актер и стендап-комик Джон Легуизамо, а также голливудские актеры Вупи Голдберг, Роберт Де Ниро, Эдвард Нортон и Джулия Робертс. В частности, ИИ-аватар Де Ниро рассказывает, что из-за «синдрома помешательства на Трампе» столкнулся с серьезными жизненными трудностями.

В завершение ролика Трамп предлагает собственный способ «лечения»: выключить фейковые новости и выпить диетической колы при тревоге.

К чему приведет конфликт Дональда Трампа с папой римским

Политика / Международные новости

Это не первый сгенерированный ИИ-образ Трампа. 28 июня президент США опубликовал изображение, на котором он представлен в образе гиганта, удерживающего на плечах земной шар. На опубликованном изображении Трамп изображен согнувшимся под тяжестью планеты. Через одно его плечо перекинут американский флаг, а сам он стоит на каменистой поверхности. Визуально композиция отсылает к образу атланта, который держит небесный свод или земной шар. При этом президент США никак не объяснил смысл публикации и не сопроводил ее каким-либо текстом.

11 января Трамп в соцсети Truth Social сделал репост изображения, сгенерированного нейросетью, на котором он курит кубинскую сигару на фоне флага латиноамериканской страны. Надпись на изображении гласит «Лучшие в мире кубинские сигары».

В апреле из-за ИИ-изображения у Трампа возник конфликт с папой римским Львом XIV. Американский лидер опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа. Это вызвало неприятие действий президента США со стороны части его союзников. Позднее картинка была удалена. Сам президент США отметил, что воспринимал изображение в образе Иисуса Христа как образ врача, помогающего людям. Глава Белого дома на картинке прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её